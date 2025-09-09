Les dades de la relació entre l'auge dels incendis i el canvi climàtic

El setembre ha de ser un mes de reflexió en clau climàtica. Encara més si tenim en compte les xifres dels incendis que han arrasat el territori aquest estiu. A Espanya s’han cremat més de 380.000 hectàrees, i a Europa més d’1 milió: la xifra més elevada a la UE des que hi ha registres (2006).
L’ecòloga i investigadora de l’Institut de Canvi Climàtic de la Universitat d’Oxford, Imma Oliveras, alerta de la situació i reclama actuacions urgents. Més enllà de les cimeres, que “han de servir” per orientar les polítiques climàtiques globals, Oliveras insisteix en la importància de les polítiques locals. “Cada territori ha d’emprendre polítiques o canvis en la gestió forestal. Les polítiques generals són necessàries, però les concretes i locals també”, subratlla.
L’augment d’incendis es deu en bona part al climacàlid derivat del canvi climàtic, però “hi ha altres factors també importants”. “El despoblament de les zones rurals cap a les ciutats comporta l’abandonament de les zones forestals i incrementa el risc d’incendis”, conclou l’ecòloga.