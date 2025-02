Les claus de la xarxa pública que pretén portar fibra òptica a tot el territori

El Govern de Salvador Illa preveu desplegar una xarxa pública perquè tots els municipis de Catalunya estiguin connectats a l’alta velocitat. Per aquest motiu, l'Executiu té la intenció de desplegar aquest any 8.000 quilòmetres més de fibra òptica per cobrir prop del 80% del territori. La resta de les localitats es preveu que estiguin connectades a aquesta infraestructura com molt tard el 2028. En aquest sentit, el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital del Govern, Albert Tort, explica a 'La Brúixola' que amb aquest pla es podran evitar els danys de connectivitat quan es produeixin talls a zones com el Pallars o el Pirineu, tal com ha passat en els últims mesos. "Això correspon a les inversions privades, però la infraestructura pública també pot ajudar. Posem a disposició de les operadores els excedents de la xarxa pública perquè la poden fer més robusta", assegura Tort. El secretari assegura que el govern treballa per arribar al 100% del territori català durant aquesta legislatura.