Les claus del retorn de Fàtima Ofkir a Catalunya

Aquest cap de setmana, el sultà d'Oman ha atorgat el perdó a la jove d'Hospitalet de Llobregat, Fàtima Ofkir, condemnada a cadena perpètua per tràfic de drogues després que l’enxampessin amb set quilos de morfina a Masqat, la capital del país. L'advocada de la Fàtima, Mónica Santiago, assegura que "persones amb pensaments antagònics" han participat a fer possible el seu retorn i considera que el sultà ha concedit el perdó perquè "Oman està buscant relacions bilaterals amb països europeus". Santiago ha explicat que aproximadament hi ha uns més de dos mil espanyols a presons estrangeres, però que cal estudiar cas per cas a l’hora de tractar-los jurídicament.