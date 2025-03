Les claus perquè no es repeteixi el desastre de Germanwings

Avui, 24 de març es commemoren 10 anys del sinistre de Germanwings als Alps francesos. Gràcies a la mobilització de les víctimes, durant aquests danys s'ha aconseguit un canvi legislatiu a Espanya que permet que les baixes i les altes mèdiques dels pilots i copilots dels avions es comuniquin automàticament. Cal recordar que el copilot de l’aeronau estavellada el 2015 estava de baixa i en tractament per una depressió, però l’empresa ho desconeixia perquè no va entregar el comunicat mèdic corresponent. En declaracions a 'La Brúixola', Ángel González, pilot i subdirector del departament tècnic de SEPLA (Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries) explica que s'han tirat endavant diverses iniciatives per evitar un nou desastre d'aquestes característiques. Entre les mesures, destaca l'ocupació mínima de dues persones a la cabina, l'ajuda psicològica i l'evolució d'aquesta sota uns paràmetres estrictes de confidencialitat. Amb tot, González admet que "adaptar la regulació a tot Europa necessita temps" i és per això que països com Alemanya (d'on era originari el pilot) encara no han tirat endavant aquesta norma. Els familiars de les víctimes reclamen, per tant, ampliar aquest marc legal espanyol a tots els països de la Unió Europea perquè un succés com aquest no torni a repetir-se.