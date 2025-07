Les claus per entendre la tecnologia que ens envolta

Molts de nosaltres pensem que grans titulars com "Els resums d'IA de Google assoleixen 2.000 milions d'usuaris mensuals" o "Trump signa la Llei GENIUS, creant el primer marc federal per a stablecoins" estan molt allunyats de la nostra realitat, però això no és així. En aquest espai ens dedicarem a desgranar notícies amb un llenguatge planer per entendre que els moviments tecnològics de grans companyies com "Meta" o magnats com Elon Musk i Jeff Bezos poden facilitar les nostres recerques a través de Google i obligar als governs a gastar molt més en defensa digital per protegir-se dels ciberatacs.