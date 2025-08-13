TECNOLOGIA "FOR DUMMIES"

Les claus per entendre la tecnologia que ens envolta: 3

Amb el Sergi Campmany, un amant i entès de les noves tecnologies, us les apropem a través de les notícies actuals més rellevants en camps com la Intel·ligència Artificial o la Ciberseguretat

Ricard Jiménez

Barcelona |

Molts de nosaltres pensem que pensem que grans titulars com "Mega-hackeig als tribunals federals dels Estats Units, amb 94 tribunals compromesos, identitats de testimonis protegits en risc", o "Zoox estrena taxis sense volant a Las Vegas, els primers robotaxis 100% autònoms, sense controls humans", o "Ford llança camioneta elèctrica a 30.000 dòlars, més barata que les de gasolina", estan molt allunyats de la nostra realitat, però això no és així. En aquest espai ens dedicarem a desgranar notícies amb un llenguatge planer per entendre que els moviments tecnològics de grans companyies o magnats de renom tenen un impacte directe en la vida quotidiana d’una persona com tu i com jo.

