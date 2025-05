Les claus del nou reglament d'estrangeria

El govern espanyol calcula que la nova normativa d'estrangeria beneficiarà 100.000 persones a Catalunya. El director de la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona i catedràtic de Dret del Treball i Societat Social, Ferran Camas, valora positivament a "La Brúixola" el nou reglament i reconeix que això "farà disposar de recursos humans i administratius per estudiar cada cas". Camas explica que el perfil de persones que es veuran beneficiades per aquesta normativa son "estrangers que han entrat amb visats de turistes i que després s'han quedat a casa nostra". Una concreció d'aquesta norma és que el temps d'espera fins a rebre la resolució de la sol·licitud d'asil no computarà com a temps d'estada al territori. En aquest sentit, considera que això pot tenir un efecte dissuasiu especialment per aquells "que saben que no compleixen els requisits".