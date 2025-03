Les claus jurídiques del recurs del pare de la jove de 24 anys que reclama l'eutanàsia

L'advocat i soci director de FJM Advocats i vicepresident de la Comissió de Garantia i Avaluació per fer efectiu el dret a la prestació d'ajuda a morir a Catalunya, Francesc José María Sánchez, explica a 'La Brúixola' els detalls jurídics que envolten el cas de la jove de vint-i-tres anys que avui ha ratificat en seu judicial que vol rebre l'eutanàsia davant la negativa del seu pare. En aquest sentit, Sánchez defensa que "quan una persona major d'edat vol exercir aquest dret avalat per la Comissió, entenem que no hi ha cap interès que pugui obstaculitzar l'exercici d'aquest dret". Preguntat per les possibilitats que el recurs del pare de la jove tiri endavant, l'advocat reconeix que "personalment no les tinc totes perquè la jutgessa va ser molt procliu a aturar el procés des del principi".