Les claus de la depressió, la malaltia que un terç de la població té risc de patir

Quan pensem en malalties mentals, segurament la primera que ens ve al cap és la depressió. Precisament, avui a La Brúixola d'Onda Cero Catalunya hi hem volgut aprofundir de la mà de David Cueto, psicòleg al despatx Doctor Guilera, a Psicosedna a Esplugues i a Cepteco a León.

El nom clínic d'aquesta patologia és "trastorn depressiu major" i es pot manifestar de maneres diferents, tal com ha detallat Cueto. Un exemple clar d'això és que els trets més comuns de la depressió acostumen a ser l'insomni i la desgana, però també hi ha depressions atípiques en què el pacient dorm i menja molt. Això, doncs, ens ha de fer entendre que no hi ha dues depressions iguals.

La indefensió apresa

Una de les conseqüències d'aquesta malaltia és la indefensió apresa, un "fenomen psicològic que explica que una persona o animal aprèn a creure que no té control sobre una situació adversa, tot i existir oportunitats reals de canviar-la", segons Cueto.

Amb tot, l'expert recorda que la depressió és una de les malalties mentals amb una incidència més alta a casa nostra. "Una de cada tres persones té risc de patir-la al llarg de la seva vida", assegura.