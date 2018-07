Les bicicletes s’estan convertint en un problema per Barcelona?

ENQUESTA

Els ciclistes de Barcelona tornen a estar en el punt de mira arran de l’increment d’accidents de bicicletes. Segons la Síndica de Greuges de Barcelona, durant el 2016 es van produir 812 accidents, el que representa un augment del 20% en un any i del 55% des del 2011, una tendència general a tot Catalunya. Unes dades que tornen a posar en dubte la convivència entre cotxes, vianants i bicicletes.

Precisament, tot just fa un any de l’accident en què va morir la diputada al Parlament, Muriel Casals. A més, el 2016 van morir 3 ciclistes en accidents de trànsit a Barcelona. Concretament, l’Agència de Salut Pública de Barcelona ha detectat 38 ‘punts de negres’ de la circulació en bicicleta que encapçala la cruïlla entre el Passeig Sant Joan i la Diagonal. A tot això, l’Ajuntament vol crear 192 quilòmetres més de carrils bici i arribar el 2018 a una xarxa de 308 quilòmetres. Cal ampliar la xarxa o millorar la seguretat?

Amb l'objectiu de reduir la sinistralitat, la Síndica Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha fet una sèrie de recomanacions al govern d’Ada Colau. Es tracta de propostes polèmiques com ara crear una assegurança obligatòria a tercers, recuperar las matrícules per a les bicicletes o restringir els carrils de doble sentit. Creus que són mesures útils per reduir els accidents? Les bicicletes s’estan convertint en un problema? Com resoldries la convivència entre ciclistes, vehicles i vianants? Falten més carrils bici? Cal més educació viària? Què opines?

Participa i escolta totes les opinions al programa 'La Ciutat' amb Albert Lesan, de dilluns a divendres de 12.30 a 14.00h.