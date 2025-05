“A les aules es pot fer tot sense el telèfon mòbil” 

En declaracions a ‘La Brúixola’, la sòcia fundadora de “SomConnexió” Mercè Botella considera que a les aules es pot fer tot sense l’ús de la tecnologia perquè remarca que “la lectura en paper no es processa igual que davant la pantalla o que escriure amb un teclat no és el mateix que fer-ho a mà perquè s’integra tot millor”. El paper del centre és important, però també ho és el de les famílies i no totes poden fer front a l’abús de la tecnologia de la mateixa manera. Botella assegura que la feina és de tota la societat i que cal evitar situacions com, per exemple, la famosa imatge de pujar al transport públic i veure totes les mirades dels passatgers dirigides a les pantalles.