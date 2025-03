Les agressions a dones trans van en augment

El proper 31 de març es celebra el Dia Mundial de la visibilitat trans. Les agressions contra persones trans no paren de créixer. En el primer trimestre d'aquest 2025 l'Observatori Contra l'LGTBI-fòbia ha registrat 65 incidències a Catalunya, i gairebé un 40% son d'aquest tipus. L'entitat comptabilitza un total de 25 incidències, un augment de l'11% respecte l'any passat.

Allau d'odi

A 'La Ciutat' hem pogut parlar amb l'Eugeni Rodriguez, president de l'Observatori: "Salten totes les alarmes perquè el context internacional que estem vivint hi ha una consigna que és anar en contra dels drets i llibertat d'existir de les persones trans, assenyalant de forma clara les dones trans". Però, d'on ve aquesta fixació per aquest col·lectiu? Per què hi ha tant d'odi contra les dones trans?: "Com diu la dita castellana, 'de esos polvos esos lodos', aquí al programa hem parlat molt de com van creixent les incidències a persones trans, vam viure la negociació de la llei trans, que va ser terrible també des de les bancades. Aquesta internacional de l'odi, representada per Donald Trump, té com a objectiu les persones trans. Avui hem vist com la Federació Nacional d'Atletisme també està fent la seva feina i anant en contra de la possible participació de les persones trans. Ells parlen d'ideologia de gènere, nosaltres parlem de drets fonalmentals com és el dret a existir com a persona", reivindica Rodríguez.

Causes múltiples

Quan pensem en l'augment d'aquest odi pensem en l'auge de l'extrema dreta arreu del món: "Seria simple atribuir aquesta corrent únicament a l'augment de l'extrema dreta. Quan parlem d'extrema dreta no parlem només del fet que partits determinats tenen més vots o influència, sinó per exemple a Catalunya estem veient que sobretot els homes no creuen amb les lleis d'igualtat, hi ha un fracàs estrepitós de les polítiques públiques. També hem repetit mil vegades que la prevenció ha de ser l'eix de qualsevol política, i això ha d'arribar al carrer, a la societat en tots els nivells. S'ha de canviar el tipus de masculinitat que hi ha, i això no només és pensar-ho i dir-ho sinó que son recursos, mentre s'esta parlant de diners per armament hauriem de tenir en compte d'altres valors".

A banda de l'àmbit polític i ideològic, internet i les seves xarxes socials i també el sector institucional hi tenen part de culpa, segons el president de l'Observatori: "Les xarxes son absolutament les clavegueres de l'odi. Vull deixar clar a la gent jove que siguin conscients del mon real. El món real es el carrer i no les xarxes socials, estem fent d'aquest mon un lloc terrible, l'odi anònim, fer la vida impossible sense pagar cap preu, hem de parar els peus a les xarxes socials". En el cas de l'àmbit institucional, Rodríguez diu que "en aquest àmbit el que es pateix son males praxis a l'hora de desenvolupar i aplicar normatives, no podem pretendre fer lleis amb l'espernaça que piquis a la porta de casa, s'ha de fer formació. Aquestes discriminacions son males praxis en molts casos degut a la falta de formació".

[[H3:Altres col·lectius]]

No només el col·lectiu de dones trans pateix la homofòbia, també els homes gais. I és que segons l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia conta 20 agressions a homes gais en el primer trimestre del 2025: "Els gais som el col·lectiu menys visible junt amb els persones trans, som homes, sortim més al carrer, som també destinataris d'odi contra manifestacions d'afectivitat, i en el món laboral també estan augmentant. Això s'accentua quan hi ha una precarietat, una decadència dels valors. Se centren en l'entorn de l'oci nocturn i la via pública".

Per a tots aquests col·lectius l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ofereix acompanyament i recursos: "A nivell de Catalunya pot adreçar-se al seu Ajuntament, pot ser que tingui una oficina de la Generalitat però en qualsevol cas sempre es podrà adreçar al nostre web o per telèfon. A Barcelona hi ha un protocol que comparteix l'Ajuntament mitjançant la oficina per la no discriminació i qualsevol persona pot anar a qualsevol d'aquests operadors, on podrà rebre consell del que cal fer perque la seva dignitat sigui reparada", explica el seu president, que tancava l'entrevista amb un missatge recordant que "és important en el 2025, despres de tantes lluites, despres de garantir tants drets i llibertats, ser un mon mes humà i més amable, tenir clar que l'odi mai construeix, sempre destrueix. Si volem llum hem d'evitar l'odi i mai utilitzar l'odi per respondre".