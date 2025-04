Leonor en bikini

La revista Diez Minutos no necessita més que un personatge a la portada: la princesa Leonor. La futura reina d'Espanya ha estat captada pels paparazzi gaudint de la platja en aigües d'Uruguai, on va fer una aturada amb els seus companys del vaixell escola Juan Sebastián Elcano. Es tracta d'un reportatge que feia alguns dies que estava en boca de tothom i que acaba de veure la llum.

A voltes amb la néta-filla

Ana García Obregón torna a les portades, en aquest cas de Lecturas. Aquesta publicació dona una gran sorpresa amb la seva informació exclusiva: hi ha dubtes sobre la paternitat de la néta d'Ana Obregón. Segons la revista, la nena podria no ser filla biològica d'Aless Lequio, extrem que sempre ha assegurat el seu ex, Alessandro Lequio, i que ha reafirmat a la televisió.