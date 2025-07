L'eina d'intel·ligència artificial que pot canviar l'àmbit judicial

La intel·ligència artificial ha arribat per quedar-se, ja ho saben. Molts són els àmbits que incorporen la utilització de diverses eines d'IA en les seves rutines productives. De fet, la notícia ara és trobar un ofici o un sector que giri la cara a aquesta tecnologia. A "La Brúixola" d'aquest dijous 3 de juliol, hem conegut de quina manera ha abraçat la intel·ligència artificial l'àmbit judicial. El CEO de Maite.ai, Alejandro Castellano, ens presenta aquesta eina que adapta les possibilitats de la IA en la tasca dels advocats. "A l'hora de preparar un cas, Maite.ai et permet recopilar informació amb molta rapidesa, ordenar-la i t'aporta un esquema que pot ser clau per preparar un judici", diu Castellano.

L'ús d'aquest tipus de tecnologia ja és una realitat al món jurídic. Les últimes dades al respecte mostren que el 80% dels advocats utilitzen eina d'intel·ligència artificial setmanalment i gairebé la meitat ho fan de manera diària. "Cada cop més gent usarà aquestes eines, perquè no fer-ho generarà una desavantatge competitiva", diu Castellano preveient un augment en l'ús de Maite.ai que fa dos anys que està operativa. Obrirem un debat a la part final de la secció. Pot fer el mateix suport en la tasca dels jutges? Pot decidir en un cas judicial la IA?