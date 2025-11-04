L’educació impulsa l’ocupació a Catalunya, però l’atur repunta amb la fi del turisme

L'educació impulsa el nombre d'afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’octubre fins als 3,88 milions de treballadors, la xifra més alta de la història. Per contra, la fi de la temporada turística fa créixer l’atur a les quatre demarcacions catalanes.
La bona notícia és que el nombre d’ocupats creix de forma constant des de la Covid. De fet, en comparació amb l’any passat, s’han creat 80.000 llocs de feina. Pel que fa a aquest mes d’octubre, el món educatiu ha generat 29.000 afiliacions, impulsant el nombre de treballadors fins al rècord històric. Tot i la bona dada, el secretari de Treball, Paco Ramos, ha mostrat una satisfacció continguda.
I és que el problema de Catalunya recau en l’atur, que ha crescut en 2.400 persones. De fet, només l’hostaleria ha destruït fins a 13.000 llocs de treball en tan sols un mes, sobretot a Girona i Tarragona, on han notat més la fi del turisme de platja. Tot i això, en termes generals hi ha 324.000 desocupats, la xifra més baixa en un mes d’octubre des del 2007. Però aquesta dada amaga ombres, i és que la corba general mostra com l’atur s’ha estabilitzat des de la fi de la pandèmia.
Per entendre el comportament global del mercat de treball català, més enllà de com afecten les temporades turístiques, cal rebobinar i preguntar-nos com ha evolucionat al llarg d’un any. La conclusió, segons els acadèmics, és que Catalunya no és capaç d’absorbir el creixement de població que s’està produint els darrers temps.
Si ens recolzem en les gràfiques, observem com el nombre d’afiliats a la Seguretat Social ha crescut des de l’agost del 2021, un any i mig després de l’esclat de la pandèmia, en 400.000 treballadors fins al dia d’avui. Ara bé, l’economia catalana tan sols ha aconseguit reduir la bossa d’aturats en 50.000 persones en quatre anys. Per tant, ens mostra un desequilibri evident: la inèrcia del creixement poblacional facilita la creació de feines mentre l’economia catalana no troba la fórmula secreta per reduir una taxa d’aturats que es troba en mínims històrics, tal i com ha explicat a Onda Cero l'Ernest Pons, professor d’Economia Aplicada de la UB.
Pons assegura que la responsabilitat és compartida. Per una banda, de l’administració, que hauria d’oferir més formacions professionals als aturats. En segon lloc, de les universitats, que ofereixen coneixements desfasats als temps que corren. I en tercer lloc, dels propis treballadors. Pel que fa als joves, apunta Pons, segueix sent preocupant el grau d’abandonament escolar.
Les patronals i sindicats valoren positivament les dades però amb matisos. Des de CCOO, destaquen que l’increment de l’atur és menor que en altres anys i el vinculen a la fi de feines estacionals, com les de l’hostaleria. UGT insisteix en la necessitat de reduir la temporalitat i millorar la qualitat de l’ocupació. Per la seva banda, Foment del Treball i PIMEC celebren el creixement de l’afiliació a la Seguretat Social, però reclamen més suport a les empreses per consolidar l’ocupació i evitar la destrucció de llocs de treball en sectors vulnerables.