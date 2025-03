L’educació dels fills, el principal conflicte entre la parella

Les discrepàncies en l’educació dels fills són una de les principals causes de discussions entre les parelles. Amb tot, hem d’intentar trobar un equilibri pel bé dels nens i nenes.

Claus per no allargar el conflicte

Sebastián Girona, expert en vincles, ens dona alguns consells per intentar que una discussió per l’educació dels fills no vagi més enllà.

El principal, com passa amb moltes altres qüestions, és el diàleg. Parlar les coses sempre és aconsellable, i més quan parlem dels nostres fills. Quan apareix un conflicte sobre l’educació dels fills, és important parlar amb la parella per arribar a un acord.

També és important respectar la decisió de l’altre pel que fa als fills i esperar a estar sols per discutir el tema, ja que fer-ho davant dels fills pot generar un problema. De fet, poden arribar a pensar que són culpables de les discussions dels seus pares.

Arribat a l’extrem, també és aconsellable buscar ajuda fora de la parella.