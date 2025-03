L'edatisme en la salut mental

La salut mental és un tema que cada vegada preocupa més a l'administració pública. Cada vegada s'inverteix més pressupost en tractar la salut mental, però es prioritza la franja de joves. Això provoca que els majors de 55 anys quedin exclosos. Això és el que denuncia la federació Salut Mental Catalunya, que ha publicat un estudi que reflexa aquesta situació.

A 'La Ciutat' hem parlat amb la Bàrbara Mitats, coordinadora de la federació Salut Mental Catalunya: "Si és cert que es dediquen més recursos a tractar els joves, però a l'hora es deixa de banda aquesta franja d'edat, i no deixa de ser una etapa de la vida on realment també es té la capacitat de ser productiu i on també es pot tenir qualitat de vida. Situem aquesta franja de 55 anys com a referència i no la de 65 anys perquè és important prevenir, creiem que és important començar a fer una feina prèvia a l'arribada d'aquesta edat, per això la nostra referència son 10 anys menys que l'edat on s'acostuma a situar l'envelliment".

Multifactors

A banda d'aquesta qualitat de vida, Mitats reconeix que hi ha d'altres factors que influeixen a l'hora de cuidar la salut mental, no només el sentiment de productivitat: "Factors com el socioeconòmic o de gènere també hi tenen influència a l'hora de cuidar la salut mental. L'habitatge també té un impacte en la nostra salut. A més, també hem de tenir en compte que la salut mental i la física es retroalimenten, quan tenim problemes físics afecta a la salut mental i a la inversa també". L'envelliment de la població agreuja aquesta situació, fent més necessari que mai parar atenció a la salut mental dels més grans: "Hem de pensar que ara mateix, amb una esperança de vida molt més alta que fa uns anys, ha guanyat molt pès el fet de cuidar la salut mental", explica Mitats.

Les dones, sempre les més afectades

La qüestió de gènere també afecta a la salut mental "Les dones venim d'una època on el masclisme ha estat preponderant, i encara avui, tot i que s'ha millorat, vivim en una societat patriarcal. A més moltes dones sacrifiquen la seva salut mental per poder cuidar dels seus familiars o éssers estimats, i això sempre afecta a la salut mental".