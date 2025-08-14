LITERATURA

Lectures que ens demanen temps, però ens regalen emocions

L'Anna Utiel ens convida a fer el salt cap a novel·les que ens demanen més temps, però que ens regalen una lectura profunda i transformadora

Ricard Jiménez

Barcelona |

Després d’un estiu en què hem recuperat l’hàbit de llegir amb novel·les breus i accessibles, aquesta setmana la periodista Anna Utiel ens proposa fer un pas més. Ens convida a endinsar-nos en tres novel·les que requereixen més temps, més atenció, però que alhora ens ofereixen una experiència literària molt més rica i immersiva.

Entre les recomanacions destaca La casa de los espíritus, d’Isabel Allende, una obra que ens transporta a través de generacions, secrets familiars i una atmosfera carregada de realisme màgic. És una lectura que ens demana parar, observar i deixar-nos portar per la complexitat dels personatges i les emocions que els envolten.

Aquest tipus de novel·les no només ens expliquen històries: ens conviden a viure-les. I en un món on tot passa ràpid, potser cal preguntar-se: estem disposats a regalar temps a la literatura per deixar que ens transformi?

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer