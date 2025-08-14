Lectures que ens demanen temps, però ens regalen emocions

Després d’un estiu en què hem recuperat l’hàbit de llegir amb novel·les breus i accessibles, aquesta setmana la periodista Anna Utiel ens proposa fer un pas més. Ens convida a endinsar-nos en tres novel·les que requereixen més temps, més atenció, però que alhora ens ofereixen una experiència literària molt més rica i immersiva.
Entre les recomanacions destaca La casa de los espíritus, d’Isabel Allende, una obra que ens transporta a través de generacions, secrets familiars i una atmosfera carregada de realisme màgic. És una lectura que ens demana parar, observar i deixar-nos portar per la complexitat dels personatges i les emocions que els envolten.
Aquest tipus de novel·les no només ens expliquen històries: ens conviden a viure-les. I en un món on tot passa ràpid, potser cal preguntar-se: estem disposats a regalar temps a la literatura per deixar que ens transformi?