Lectures d'estiu

L’estiu és, sens dubte, un dels millors moments de l’any per llegir ja sigui perquè tenim més temps o perquè estem més relaxats. És per això que també és un bon moment per agafar un bon llibre i compartir temps de qualitat amb els més petits de la casa.

En aquest sentit, la Laura Garcia ens recomana fer lectura en veu alta amb els nostres fills i ens proposa dos clàssics com són ‘La historia interminable’ o ‘El hobbit’.

No t'oblidis el llibre aquest estiu

Si el que volem és llegir nosaltres sols, aquestes són les recomanacions que ens fa la Laura: