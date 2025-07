L’economia catalana manté les previsions de creixement malgrat l’alentiment global

La Cambra ha ajustat lleugerament la previsió de creixement per al 2025, reduint-la una dècima fins al 2,6%, per motius tècnics. En canvi, manté la previsió per al 2026 en el 2,4%. Aquestes xifres reflecteixen un canvi en el patró de creixement, amb un protagonisme creixent del consum privat i la inversió, afavorits per la reducció dels tipus d’interès, els fons europeus Next Generation i una ocupació encara dinàmica.

La inversió es preveu que es mantingui al voltant del 2,5% durant els propers dos anys. Tot i que s’observa una lleu desacceleració en la creació d’ocupació, el sector turístic continua mostrant potencial de creixement, segons l’anàlisi de la Cambra.

Aquestes dades ofereixen una perspectiva optimista per a l’economia catalana, que sembla resistir els embats del context internacional gràcies a la fortalesa del mercat intern.