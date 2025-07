L'avorriment és bo o dolent per l'ésser humà?

L'avorriment és el que sentim quan "una tasca ens resulta excessivament fàcil o molt complicada", explica el psicòleg David Cueto. "Hem de trobar el punt mitjà perquè puguem fer la tasca sense entrar en un estat on el nostre cervell desconnecta i no posa interès en el que s'està fent", afegeix. A més, en l'actualitat el temor de la gent per avorrir-se pot fer que automàticament utilitzi la tecnologia per distreure's i "això pot convertir-se en un problema".

Cueto explica que l'avorriment per si mateix no és quelcom positiu o negatiu. "De fet, pel cervell dels éssers humans és bona aquesta desconnexió que ens ofereix l'estat d'avorriment", diu. Si que remarca, però, que una persona que es troba constantment avorrida "pot tenir un problema relacionat amb transtorns com el TDAH".