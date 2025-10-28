L'aventura del Sergi Unanue: 1.700 km a peu per l’Himàlaia sense guies ni experiència

El 2018, el periodista de formació Sergi Unanue va decidir deixar enrere la seva vida de reporter a Barcelona, trencar amb la rutina i començar a conèixer món. “M’encantava la meva feina, però en un moment donat em vaig adonar que no era el que més m’apassionava. Gaudia més del període de vacances que de la resta de l’any”, explica Unanue.
A partir d’aquella decisió, la seva vida va fer un gir radical. Des de llavors, ha acumulat aventures de tota mena: va creuar Europa amb una bicicleta feta de bambú, va arribar a Mongòlia fent autostop des de Sibèria i va viure com un autèntic nòmada, a lloms d’un cavall.
Va ser precisament a Mongòlia on va conèixer el Dani Benedicto. “Vam tenir molta sort tots dos. Vam trobar una persona amb el mateix estil de vida i vam connectar immediatament”, recorda Unanue. En acabar aquella aventura, el Dani li va proposar un nou repte: fer la Gran Ruta de l’Himàlaia. I tots dos van acceptar el desafiament. Tenien clar que volien assolir-lo sense l’ajuda de guies ni experiència prèvia en alta muntanya.
Des del 2018, Sergi Unanue documenta totes les seves aventures. A més del llibre que ha publicat, manté una pàgina web i comptes actius a YouTube i Instagram, on comparteix contingut audiovisual perquè els aficionats als viatges puguin seguir de prop les seves experiències pel món.
Links del Sergi Unanue
Web: https://www.losviajesdewalliver.com/
Instagram: losviajesdewalliver
YouTube: Los Viajes de Walliver