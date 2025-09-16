ENTREVISTA DE LA SETMANA

Laura Farré Rozada, el prodigi del piano que deconstrueix la música a través de les matemàtiques

A la secció 'L'entrevista de la setmana' coneixem persones amb perfils únics en les seves disciplines, que destaquen per fer quelcom excepcional en el seu àmbit.

Gerard Sanz

Catalunya |

La Laura Farré Rozada una pianista doctorada en música i en matemàtiques que en la seva tesi doctoral va idear un mètode a través del qual deconstrueix la música a través de les matemàtiques. Una eina que ajuda els músics a superar la por escènica i a tenir mecanismes en cas que alguna distracció externa pugui condicionar la seva actuació. A més, mentre meravella el món amb les seves investigacions, la Laura, als seus 34 anys, té una carrera brillant com a pianista: És a pocs dies de publicar el seu tercer disc i ja ha rebut premis internacionals, entre ells al Regne Unit va ser considerada estrella emergent per la revista de música clàssica de la BBC i també va guanyar un dels prestigiosos Golden Classical Music Awards de Nova York, on competia amb pianistes d'arreu del món, i on ha acabat actuant al mític Carnegie Hall interpretant el seu disc 'Nimbus', que ja ha rebut el premi a millor disc el 2022. A 'La Ciutat' hem passat una molt bona estona amb la Laura Farré Rozada, que ens ha desgranat les claus d'aquest mètode matemàtic per fer més fàcil la música a nivell professional i que ens ha parlat de la seva carrera.

