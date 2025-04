L'auge dels discursos missogins

Que els joves son, per norma general, més masclistes, és un fet que sembla evident. Així ho confirmen estadístiques que confirmen que a les escoles els discursos antifeministes i masclistes estàn creixent. Una situació que també confirma un estudi fet per la Universitat de Kent, al Regne Unit, que apunta a que l'augment dels msisatges missògins ha estat d'un 500% des de la pandèmia. En aquest sentit, les xarxes socials son un gran caldo de cultiu en tot això, amb l'emissió de discursos masclistes, ja sigui a través de publicacions fetes per influencers, que reprodueixen aquest tipus de discursos.

Part d'aquesta problemàtica la reflecteix molt bé la sèrie 'Adolescencia', que ha generat un gran impacte per la profunda reflexió que convida a fer sobre aquesta realitat, sobre el fet que els joves, i cada vegada més joves, adoptin discursos contraris al feminisme actual o directament discriminant les dones. De tot això n'hem fet una profunda reflexió de la mà de la investigadora de la Universitat de Barcelona i membre de l'Observatori de Joventuts, Sexualitats, i Mitjans de Comunicació, Anna Íñigo, que tot i que assegura que el col·lectiu 'incel' és molt més reduït del que pot fer arribar a pensar 'Adolescencia', reconeix que els partits d'extrema dreta i els seus discursos masclistes s'estan apoderant de les xarxes socials i utilitzen internet com a gran canal de propagació.