L’auditoria de Drets Socials sobre les prestacions a joves extutelats confirma "deficiències"

L’auditoria del Departament de Drets Socials sobre les prestacions a joves extutelats constata que hi va haver "deficiències" en la gestió. Segons les conclusions de l’anàlisi, s’ha identificat “un percentatge elevat de pagaments indeguts en els expedients revisats”.
Concretament, l’auditoria s'ha centrat en una mostra d'expedients dels anys 2023 i 2024. Tal com indiquen des del departament, el motiu dels errors comesos és una deficiència en la revisió dels requisits que havien de complir els joves extutelats per rebre determinades ajudes, com ara el copagament dels serveis d’habitatge.
En el 80% dels casos, diuen, els joves ja havien començat a treballar i, per tant, no podien cobrar aquestes prestacions. En aquest sentit, la conselleria defensa aquests nois i deixa clar que ells no han de patir les conseqüències d’aquests errors. Per això, el Govern va aprovar el 30 de setembre la condonació dels pagaments indeguts a aquests joves, una mesura que passarà pel Parlament la setmana que ve.
El document assenyala altres mancances, com falta de personal, eines de gestió insuficients o dèficits en la interoperabilitat. Drets Socials ha assegurat que té un equip fent una "revisió exhaustiva" de tots els expedients, que s'ampliarà "en les pròximes setmanes". Alhora, la consellera, Mònica Martínez Bravo, ja va anunciar que a partir de l’1 de novembre la prestació a joves extutelats passaria a mans de la Direcció General de Prestacions Socials.