L’atur repunta a Catalunya a l’agost amb uns 8.000 desocupats més

Catalunya ha registrat un augment de l’atur del 2,5% aquest agost, amb 7.942 persones més sense feina respecte al mes anterior. El total de desocupats s’eleva fins als 327.365, convertint-se en la comunitat amb el major increment absolut de l’atur a tot l’Estat, segons dades del Ministeri de Treball.
Descens en l’afiliació
L’afiliació a la Seguretat Social ha patit una caiguda de 63.562 llocs de treball (-1,62%), trencant una ratxa de set mesos consecutius d’increments que s’havia iniciat a principis d’any. Tot i això, Catalunya manté 3.848.783 persones afiliades, una xifra superior a la de l’agost de 2024.
Comparativa interanual positiva
Malgrat el deteriorament respecte al juliol, les dades interanuals són positives. En comparació amb l’agost de 2024, l’atur ha disminuït en 8.625 persones (-2,57%), i la xifra actual és la més baixa per aquest mes des del 2007. A més, hi ha 77.060 persones més treballant que fa un any (+2,04%).
Tendència estatal
El comportament del mercat laboral català s’alinea amb la tendència observada a la resta de l’Estat. A nivell estatal, l’atur ha crescut un 0,91% (+21.905 persones) i l’ocupació ha caigut en la mateixa proporció, amb 199.300 llocs de treball menys.
Tot i aquest retrocés, l’afiliació es manté en nivells rècord, amb 21,6 milions de persones treballant.