L'atenció en salut mental és escassa a Europa segons la OMS

Els sistemes de salut europeus estan suspenent en l’atenció a la salut mental. Aquesta és la conclusió d’una investigació de l’OMS coliderada per l'Institut de Recerca de l’Hospital del Mar que ha revisat 25 anys d’estudis en més de 50 països europeus. Les conclusions són clares: hi ha una bretxa significativa entre les necessitats de la població i la cobertura que ofereixen els sistemes sanitaris. Els resultats mostren diferències notables segons el trastorn. Mentre les psicosis aconsegueixen cobertures superiors al 90%, altres patologies més prevalents presenten xifres molt inferiors. Al nostre context, les dades espanyoles indiquen que només una de cada tres persones amb un trastorn psiquiàtric rep algun tipus de tractament. En el cas de la depressió major, només el divuit percent rep l’abordatge adequat. I quan parlem de consum de drogues, aquesta xifra baixa fins al cinc per cent. El principal obstacle no és la qualitat dels serveis públics, sinó les llistes d’espera i la manca de professionals especialitzats. Per parlar de tot plegat hem parlat amb el Doctor Jordi Alonso, responsable de l’estudi i coordinador del Grup de Recerca en Serveis Sanitaris de l’Institut de Recerca de l’Hospital del Mar, qui ens ha explicat que “després de revisar molts articles, només 45 donaven dades d’aquest tema, pel que hi ha molt poca informació al respecte”.
“Ens ha impressionat el gran marge de millora que tenim per arribar a cobrir totes les necessitats que hi ha respecte a la salut mental”, explica el doctor. “El problema és que no hi ha els suficients mitjans per fer front a l’alta demanda que hi ha, falten professionals i canvis organitzatius i culturals, que s’adaptin els tractaments”, afegeix el Jordi Alonso. “És molt important fer promoció de la salut mental per poder millorar la situació”.
“Queda molt feina a fer perquè tots els països tenen dades insuficients, i sobretot a Espanya que estem en una situació molt complicada i hem de mirar una mica el que fan a països del centre i nord d’Europa”, conclou.