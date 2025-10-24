L'artista granadina que pinta des del vell mig del Barri Gòtic de Barcelona

Va néixer a Granada, va estudiar a París i ara pinta des del seu estudi situat al Barri Gòtic de Barcelona. Des d’aquí, l’artista Lara Kaló idea, executa i exhibeix les seves obres des de fa set anys. “Vaig arribar a la ciutat per una fira d’art i m’hi vaig acabar quedant. És una ciutat plena de cultura i d’artistes”, explica Kaló.
Ha exhibit les seves creacions en diversos països, com Anglaterra o Noruega, i ara rep encàrrecs d’arreu del món. “Ara estic treballant en un quadre que em va demanar una clínica d’Hongria per penjar-lo a la sala d’estar”, diu l’artista. A banda dels encàrrecs, Kaló també assegura que troba temps per treballar en els seus propis dissenys.
“De petita pintava les parets de casa, la roba... Ràpidament vaig saber que volia ser pintora”, explica Kaló entre rialles. Recorda que tenia dues visions diferents a casa: per una banda, el seu pare —que era pintor— l’animava a fer-ho, mentre que la seva mare “era més pragmàtica. Em deia que era un món molt difícil”. Davant d’aquesta dicotomia, Kaló va decidir arriscar, i li va sortir bé. “Crec que tothom que tingui passió per la pintura ha d’apostar-hi. No és un món fàcil, però, amb molta feina, pots acabar dedicant-t’hi d’una manera o altra”, conclou la granadina.