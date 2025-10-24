CULTURA

L'artista granadina que pinta des del vell mig del Barri Gòtic de Barcelona

Visitem l'estudi de la Lara Kaló per conèixer la trajectòria que l'ha portat fins aquí i reflexionar sobre la decisió que va prendre quan només era una nena per acabar-se dedicant a l'art

Redacción

Barcelona |

Va néixer a Granada, va estudiar a París i ara pinta des del seu estudi situat al Barri Gòtic de Barcelona. Des d’aquí, l’artista Lara Kaló idea, executa i exhibeix les seves obres des de fa set anys. “Vaig arribar a la ciutat per una fira d’art i m’hi vaig acabar quedant. És una ciutat plena de cultura i d’artistes”, explica Kaló.

Ha exhibit les seves creacions en diversos països, com Anglaterra o Noruega, i ara rep encàrrecs d’arreu del món. “Ara estic treballant en un quadre que em va demanar una clínica d’Hongria per penjar-lo a la sala d’estar”, diu l’artista. A banda dels encàrrecs, Kaló també assegura que troba temps per treballar en els seus propis dissenys.

Lara Kaló treballant en l'encàrrec d'Hongria
Lara Kaló treballant en l'encàrrec d'Hongria | Pròpia

“De petita pintava les parets de casa, la roba... Ràpidament vaig saber que volia ser pintora”, explica Kaló entre rialles. Recorda que tenia dues visions diferents a casa: per una banda, el seu pare —que era pintor— l’animava a fer-ho, mentre que la seva mare “era més pragmàtica. Em deia que era un món molt difícil”. Davant d’aquesta dicotomia, Kaló va decidir arriscar, i li va sortir bé. “Crec que tothom que tingui passió per la pintura ha d’apostar-hi. No és un món fàcil, però, amb molta feina, pots acabar dedicant-t’hi d’una manera o altra”, conclou la granadina.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer