Lana del Rey, Pulp i Justice entre els caps de cartell del Primavera Sound 2024

Lana del Rey, The National, Mitski, Troye Sivan, Phoenix, Vampire Weekend son alguns dels grups que encapçalen el festival barceloní Primavera Sound 2024. El festival es celebrarà al Parc del Fòrum de Barcelona entre el 29 de maig i el 2 de juny. L'anunci, s'ha fet a través d'un espectacular vídeo on els grups formaven part de l'imaginari de la ciutat i llocs icònics es transformaven per anunciar els grans noms musicals.

A banda del cartell, també s'ha comunicat la data de venda dels abonaments: el 23 de novembre a les 11 del matí, però només el contingent per a fans, és a dir, els que ja hagin estat en l'anterior edició del Primavera, i que per a això hauran de registrar-se en la web fins al 22 de novembre a les 23:59h. D'altra banda, la venda general per a tots els públics estarà disponible a partir del divendres a les 11h. Respecte als preus, la primera tanda d'abonaments tindrà un preu de 265 euros més despeses de gestió. També existirà l'opció de l'abonament VIP, que tindrà un preu de 495 euros més taxes.

Grups internacionals i escena local

El festival, a banda dels grans caps de cartells també tindrà producte local. Des de Lana del Rey fins a Mujeres, o també l'estrambòtic grup Stella Maris faran acte de presència. També Pulp, SZA, Diclosure, FKA Twigs, Justice, Mitski, The National, Phoenix, PJ Harvey, Vampire Weekend arribaran a la ciutat el proper maig. Una ocasió ideal per conèixer també la part baixa del cartell, plena d'artistes emergents com ja és habitual.