L’altre campanar de Gràcia

Ens situem avui a un edifici senyorial del barri de Gràcia conegut com Can Pardal i construït per la família Aymerich com a casa per a les vacances d’estiu.

Un edifici amb història

La seva principal característica és la torre amb un rellotge com a gran protagonista que a més te dues campanes que durant anys van substituir la famosa campana situada a la torre de la Plaça de la Vila.

En aquest edifici es pot veure també el relleu d’un àngel que antigament sostenia un fanal per identificar la farmàcia que hi havia als baixos. Es dona la casualitat que en aquesta farmàcia era on s’elaboraven les famoses pastilles Juanola. L’edifici també va ser la seu de la fàbrica de llumins El Globo.