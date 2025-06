L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ajorna les sancions a AirBnB tot i que els alerta que "ningú està per sobre de la llei"

Jaume Collboni té entre cella i cella acabar, primer de tot, amb els pisos turístics il·legals. És a dir, aquells que es publiquen sense llicència a portals com AirBnB. En detecten, diuen des del consistori, entre 300 i 400 al mes. Fins al març d’aquest any, aquesta i d’altres plataformes trigaven dos dies en retirar-los, però les relacions amb AirBnB s’han deteriorat i han dilatat fins a 3 mesos la retirada de 800 pisos il·legals. Des de l’Ajuntament entenen que són còmplices de frau de llei però, per ara, descarta sancionar-los. Els alerta, però, que "ningú està per sobre de la llei" i els ha recordat per primera vegada de forma presencial que "l’any 2028 a Barcelona no quedarà cap allotjament turístic".

Mentrestant, Collboni vol que aquestes empreses segueixin col·laborant a l'hora d’eliminar l’il·legalitat que envolta un negoci que a Barcelona té els dies comptats. Per això, els ha proposat la creació d’un nou conveni, per incorporar el registre públic estatal de pisos turístics que entrarà en vigor l’1 de juliol. Segons l’Ajuntament, és una eina que permetria a aquestes plataformes ser més eficaces per detectar-los i poder-los retirar. Collboni, però, no ha sortit satisfet de la trobada que han mantingut amb, entre d’altres, el director d’AirBnB, Javier Rodríguez, qui l’acusa d’utilitzar-los "com a cap de turc per no poder solucionar la crisi d’habitatge que travessa Barcelona".

Rodríguez, però, celebra que s’hagi obert una via de diàleg amb l’Ajuntament i afegeix que queden a l’espera de veure quin és el contingut que planteja el consistori per al nou conveni.