L’alça del petroli pot accelerar la inflació si el conflicte s’allarga

El conseller executiu d'EFPA, Josep Soler, considera que l’anunci d’un possible embargament comercial per part de Trump és, de moment, una amenaça que ja està generant efectes reals en forma d’incertesa. Recorda que la política comercial depèn de la Unió Europea, però apunta que el president nord-americà podria pressionar empreses importadores dels Estats Units per deixar de comprar productes espanyols. En aquest escenari, Espanya hi tindria més a perdre: "les exportacions als EUA representen prop del 5% del total espanyol", mentre que per als nord-americans el pes és molt menor.
Pel que fa a l’energia, l’amenaça de tancament de l’estret d’Ormuz i l’escalada del conflicte amb l’Iran ja han tingut un impacte immediat en els preus del petroli i el gas. Soler qualifica d’"abusiva" la rapidesa amb què s’han apujat alguns carburants, ja que el combustible venut actualment es va adquirir a preus anteriors. Adverteix que un encariment sostingut podria reactivar tensions inflacionàries, amb un "efecte contagi" sobre altres sectors productius.
Finalment, el directiu d’EFPA defensa que Espanya està avui millor preparada que fa una dècada gràcies a la diversificació de proveïdors i al creixement de les energies renovables. Tot i això, alerta que si el conflicte es prolonga, l’impacte sobre empreses exportadores —especialment d’alimentació, components industrials, químics i farmacèutics— i sobre les butxaques dels consumidors serà inevitable. Davant d’aquest escenari, reclama més coordinació europea i una estratègia pròpia que redueixi la vulnerabilitat davant xocs geopolítics.