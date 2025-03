L'Ajuntament vol destinar part de la taxa turística a millorar les condicions de les cambreres de pis

L’Ajuntament de Barcelona vol invertir part de la taxa turística a millorar les condicions laborals de les cambreres de pis. Tot plegat arriba després d’una proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana, que s’ha reunit els darrers dies amb aquestes treballadores per conèixer les seves reivindicacions, que venen de lluny i que fan referència, sobretot, a les seves condicions de treball i a la pressió que tenen. En alguns casos, l’augment del salari mínim interprofessional també ha comportat més càrrega laboral, amb més habitacions per netejar o amb una extensió de la jornada sense retribució.

D'aquesta proposta de l'Ajuntament i de la situació entre el col·lectiu de cambreres de pis n'hem parlat amb Luz Amparo Suaza, presidenta de Kellys Unión Catalunya: "En poc temps hem de netejar 16, 17 i fins a 20 habitacions que, en moltes ocasions estan molt brutes i precaries. El que fem és visibilizar una feina que és molt dura i està invisibilitzada. Des del 2014 venim visibilitzant tota aquesta precarietat, vam començar per les xarxes socials i ara ho fem en persona per fer-ho més visible, estem parlant amb tots els polítics perquè vegin les nostres reivindicacions i aviam si fan alguna cosa per aquest col·lectiu".

Els polítics, per fi, escolten i actúen

Suaza celebra que, finalment, els polítics "han près la decisió de fer aquesta proposta perquè això va ser una proposta que els vam fer arribar. Des de 'Las Kellys' considerem que formant les cambreres de pisos en altres feines poden sortir d'aquesta feina, perquè el que guanyen no els proporciona un sou digne, aleshores el que demanem és que tinguin més sortides, perquè l'alternativa que troben moltes és netejar pisos o d'altres feines. Precisament en molts hotels, per exemple en el que treballem la majoria de les de l'associació, estem negociant amb el comitè d'empresa perquè hi hagi una formació per poder atendre altres serveis dins del mateix sector. El que busquem és que es formi les cambreres perquè puguin ascendir a d'altres oficis dins del sector o que elles coneixin altres oficis a banda de ser cambreres de pis perque puguin organitzar-se en d'altres feines. A més moltes d'elles pensen que no son professionals quan sí que ho son, el que passa és que no han pogut homologar el seu ofici. Tenim 20 hores per conveni per formar al personal, aleshores amb el comitè d'empresa exigim que es pugui fer formació, perquè no s'acostuma a fer, demanem que s'incentivi la formació", exigeix una Luz Amparo Suaza que recorda l'exigència física d'aquesta feina: "La majoria de les treballadores, amb prop de 40 anys, fisicament no estan en les mateixes condicions que fa anys, i això podria donar una alternativa".

Netejar un despropòsit

A banda d'una gran exigència física també hi ha el factor psicològic, ja que en moltes ocasions es troben amb que han de netejar habitacions en molt mal estat: "Et trobes amb moltes coses. Una de les pitjors és que quan entres a l'habitació trobes roba tirada per l'habitació, o confeti i globus, si s'ha tornat de festa, i d'altres coses que millor no explicar. També gent que es deixa anar a nivell sexual, doncs ja et pots imaginar el que et trobes. El primer que veiem quan obrim la porta acostuma a ser aquest desordre, i el que penses es que no acabaràs mai l'habitació. Es part del que exigim, perquè a banda de l'exigència física hi ha l'afectació psicològica, perquè a banda de fer les habitacions les has de deixar impecables. Hem de visibilitzar perquè el que està passant als hotels és molt fort", denuncia la presidenta de 'Las Kellys Unión Catalunya'.