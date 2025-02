L'ajuntament de Barcelona compra la Casa Orsola per 9,2 milions d'euros

L’alcalde Jaume Collboni ha exposat que el fons inversor Lioness Inversores, propietari del bloc, ha acceptat l’operació, que s’ha tancat per 9,2 milions d’euros, a repartir entre el consistori i l’entitat a través d'una fórmula social col·laborativa. Es tracta, segons l’alcalde, d’un cost un 30% per sota del valor actual del mercat a l’Eixample. La presidenta d’Hàbitat 3, Carme Trilla, s’ha mostrat molt satisfeta amb aquest acord amb l’Ajuntament i hi veu una via de treball per al futur. Així mateix, en la roda de premsa convocada a l'ajuntament, el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, també ha celebrat l’èxit de la mediació.

Per entrar més en detall, segons l’acord l’Ajuntament gestionarà 17 habitatges, dels quals n’hi ha 3 amb un procediment judicial iniciat i 7 amb un lloguer de temporada que, quan aquest finalitzi, passaran a la borsa d’habitatge d’Hàbitat 3. De la seva banda, la fundació gestionarà 7 habitatges amb contracte indefinit, 2 amb demanda judicial en marxa i 5 amb lloguer vigent fins al 2033.

No s'ha acabat el conflicte

Es tracta d’un acord que arriba després del primer intent de desnonament la setmana passada, que va comportar una gran mobilització i polèmica i és que el Sindicat de Llogateres va convertir la Casa Orsola en un símbol de lluita. Veïns i sindicats comparteixen un sentiment agredolç amb l’anunci de la compra de la finca. Per una banda, celebren que es cancel·lin els desnonaments i que els llogaters no hagin de marxar. Però, per l'altra, lamenten que es paguin més de 9 milions d’euros a un fons d’inversió i que la negociació no hagi comptat amb representants sindicals ni amb veïns dels bloc. El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha lamentat que s'hagi "premiat als especuladors" i ha anunciat una trobada de blocs en lluita el proper 17 de febrer a les 6 de la tarda.