L'Aeroport del Prat es prepara per acollir més vols intercontinentals

El PSC ha desbloquejat l’acord per ampliar l’Aeroport del Prat allargant la pista més propera al mar 500 metres i mossegant un tros de La Ricarda. Segons el president de la Generalitat, Salvador Illa, és la proposta més equilibrada de totes, que permet impulsar el creixement econòmic i social de Catalunya alhora que es preserva i, fins i tot, es millora els espais naturals que envolten aquesta infraestructura.

D'aquesta manera Salvador Illa compleix amb una de les seves promeses com a president... trobar una solució per ampliar l’Aeroport, millorar la connectivitat de Catalunya amb el món i impulsar el creixement econòmic d’aquest territori. L’acord l’ha tancat la Generalitat amb el Ministeri de Transports i el vist i plau d’Aena, que ha acceptat que s’incrementi la inversió inicial fins als 3mil 200 milions d’euros. Així ho valorava el líder socialista després de reunir-se amb la comissió tècnica que ha configurat aquesta proposta. "Avui és un bon dia per Catalunya. Desbloquejem una de les decisions més important per a la competitivitat de cara a les properes dècades per poder recuperar el lideratge econòmic a Espanya", subratllava des del Palau de la Generalitat.

Concretament, s’allargarà uns 500 metres la tercera pista, la més pròxima al mar, aconseguint els 3.160 metres necessaris per assumir vols intercontinentals. Es tracta d’una remodelació de l’Aeroport integral, ja que també es milloraran les terminals 1 i 2 i es crearà una nova terminal satèl·lit. Respecte l’alternativa inicial, es reduix l’impacte mediambiental que aquest allargament tindrà sobre el Remolar i la llacuna de La Ricarda, l’espai que es veurà més afectat. Ara bé, el govern assumeix tres compromisos per garantir la preservació i, fins i tot, millorar la vida del Delta de Llobregat. "Farem actuacions ambientals per millorar substancialment el delta del Llobregat, guanyant 250 hectàrees d'espais renaturalitzats, per multiplicar per 10 la superfície de la Ricarda afectada per l'ampliació". Així mateix, es crearà una "anella verda" al voltant de l'aeroport, i es crearà un fons ambiental.

Per Illa, l'ampliació de l'aeroport del Prat també és una "aposta estratègica" per Europa, en un moment en què cal posicionar-se des del sud i la Mediterrània i competir amb altres 'hubs' com els del Pròxim Orient. El president de la Generalitat ha destacat que cal que Catalunya pugui viatjar directament "a tot el món sense passar per Madrid, Londres o Frankfurt", i ha vinculat també un aeroport d'aquesta envergadura amb un "turisme de qualitat".

Amb aquesta proposta, Illa assegura que no s’incrementa l’impacte acústic sobre les localitats que envolten l’Aeroport i que es un projecte totalment compatible amb l’activtat del Port, un element clau per defensar l’impuls econòmic de Catalunya. espera que les obres comencin l’any 2030 i que la remodelació del Prat es converteixi en realitat l’any 2033.