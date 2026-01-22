TERTÚLIA

L'actualitat, a debat

El periodista Joan Cascante i l'advocat Pablo de Palacio debaten sobre el caos ferroviari i els episodis de crisi a aquesta xarxa durant els últims dies

Lola Surribas

Barcelona |

Després de gairebé dos dies sense serveis de Rodalies a Catalunya, es manté la incertesa sobre el restabliment dels trens de cara a les pròximes hores. Una decisió que es pren després de l'accident a l'R4 que va posar fi a la vida d'un maquinista en formació. Aquestes són les qüestions principals sobre les quals reflexionen a la tertúlia d'avui el periodista Joan Cascante i l'advocat Pablo de Palacio.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer