Després de gairebé dos dies sense serveis de Rodalies a Catalunya, es manté la incertesa sobre el restabliment dels trens de cara a les pròximes hores. Una decisió que es pren després de l'accident a l'R4 que va posar fi a la vida d'un maquinista en formació. Aquestes són les qüestions principals sobre les quals reflexionen a la tertúlia d'avui el periodista Joan Cascante i l'advocat Pablo de Palacio.
L'actualitat, a debat
El periodista Joan Cascante i l'advocat Pablo de Palacio debaten sobre el caos ferroviari i els episodis de crisi a aquesta xarxa durant els últims dies