L'actualitat a debat

Amb els periodistes Santi Terraza i Montse Melià repassarem l'actualitat política d'aquesta setmana que passa pel bloqueig de Junts a totes les lleig que estan en tramitació al Congrés. En aquest sentit, el Partit Popular demana una intervenció urgent al president espanyol, Pedro Sánchez, perquè expliqui quin escenari s'obre ara.
També parlarem de pressupostos perquè el govern confia en presentar un nou model de finançament que obri les portes per negociar els pressupostos del 2026 amb Esquerra Republicana. Un element impepinable pels comuns per recolzar els pressupostos és la prohibició de la compra especulativa d'habitatges. Analitzarem com ha avançat la negociació amb el govern de Salvador Illa sobre aquesta qüestió.