TERTÚLIA

L'actualitat a debat

Tertúlia especial a 'La Brúixola' amb motiu de la Diada de Catalunya amb Montse Melià, Pablo de Palacio i Erik Encinas.

Lola Surribas

Barcelona |

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la part del decret de règim lingüístic de la Generalitat del 2024, el discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb motiu de la Diada i la patacada de la reducció de la jornada laboral són els protagonistes de la tertúlia especial de l'11 de setembre a 'La Brúixola'. Ens acompanyen la periodista Montse Melià, l'advocat Pablo de Palacio i el periodista Erik Encinas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer