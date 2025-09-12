La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la part del decret de règim lingüístic de la Generalitat del 2024, el discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb motiu de la Diada i la patacada de la reducció de la jornada laboral són els protagonistes de la tertúlia especial de l'11 de setembre a 'La Brúixola'. Ens acompanyen la periodista Montse Melià, l'advocat Pablo de Palacio i el periodista Erik Encinas.
L'actualitat a debat
