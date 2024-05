L'actualitat, a debat

Oriol Junqueras dimitirà després de les eleccions europees i buscarà el suport de la militància per continuar sent president de la formació. Per contra, sembla que Marta Rovira i el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, sí que abandonaran definitivament la primera línia política. Per la seva banda, Carles Puigdemont intentarà lluitar per la presidència de la Generalitat. El líder de Junts ha anunciat que treballarà totes les opcions i que anirà fins al final. Mentrestant, des del PSC, Salvador Illa espera que les negociacions del seu equip fructifiquin per poder convertir-se en president de la Generalitat.



Com cada dijous, obrim espai a la tertúlia i analitzem els resultats de les eleccions del passat diumenge així com els escenaris que s'obren a partir d'ara, amb l'analista financer Jordi Bayer i l'advocat Pablo de Palacio.