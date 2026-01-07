L'acord pel finançament singular de Catalunya és "immiment"

La Generalitat i Esquerra Republicana asseguren que l’acord amb la Moncloa per aconseguir un nou finançament singular per a Catalunya és imminent. A hores d’ara, però, només els republicans confirmem que el principi d’ordinalitat està blindat dins d’aquest pacte.
Fa més d’un any que la Generalitat i els Republicans treballen per complir amb un dels acords que van permetre la investidura de Salvador Illa. No és altre que la creació d’un finançament singular per a Catalunya. Han estat mesos de negociaicons a tres bandes, també amb la Moncloa, que ha de donar el vist i plau a l’acord i després que l’aprovi el Congrés. Sembla que som a la part final del periple polític, precedida per l’acord bilateral entre Catalunya i l’Estat i les constants pressions d’Esquerra per no eternitzar l’acord.
Precisament, el pacte bilateral tancat el passat mes de juliol contempla el principi d’ordinalitat. Els republicans el donen per bo, mentre des de la Generalitat no posen la mà al foc sobre aquesta qüestió. Ho han anunciat aquest matí el portaveu d’Esquerra, Isaac Albert, i el conseller de presidència, Albert Dalmau, als mitjans de comunicació públics de Catalunya.
Més enllà d’aquesta concreció, el que interessa als republicans es saber quants diners de més recaptaria Catalunya amb aquest nou finançament. Donen per bona la xifra dels 5mil milions d’euros l’any. Cal recordar que la recaptació és un element clau i que d’això en depèn que negociïn els pressupostos catalans.
Doncs moltes de les concrecions sobre el nou finançament singular per a Catalunya poden sortir demà mateix a la llum, en el marc de la reunió que mantindran Pedro Sánchez i Oriol Junqueres a Madrid. Els republicans, més enllà del principi d’ordinalitat, exigeixen un marc legal que blindi l’acord per evitar modificacions en el cas que el PP governi a Espanya i que tingui en compte el creixement poblacional de Catalunya. També podríem conèixer novetatats sobre el calendari del Traspàs de la gestió de Rodalies. Des de la Generalitat qualifiquen aquesta trobada de molt important.
Per la seva banda, Junts exigeix la independència econòmica de Catalunya. A mig matí han anunciat que rebutjaran tots els acords que no contemplin un concert econòmic, com el dels bascos. Els de Carles Puigdemont asseguren que aquest és el acord al qual van arribar els republicans amb el PSC per investir Salvador Illa. Per això, li demanen a Oriol Junqueras que demà, quan es reuneixi amb Pedro Sánchez, no rebaixi les seves promeses electorals i que no acordi res que no sigui un concert econòmic per a Catalunya fora del règim autonòmic comú. De no ser així, els juntaires no votaran a favor de cap altre nou finançament. La presidenta del grup parlamentari de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, exigeix que Catalunya recapti els 100% dels seus impostos. Entenen que només es podrà reduir el dèficit fiscal que l’Estat té amb Catalunya controlant tots els diners que arriben a les arques de la Generalitat.
Però la realitat econòmica de Catalunya quina és? Doncs que mentre es busca l’autonomia financera, encara depèn dels mecanismes estatals. De fet, avui mateix la Generalitat ha formalitzat la seva adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmica. La xifra encara no és pública, però l’any passat van demanar més de 8mil 400 milions d’euros a l’Estat, cosa que dona una idea de la magnitut que podria tornar a necessitat la Generalitat per mantenir el mateix nivell de despeses i inversions.