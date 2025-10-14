L'acord de pau per a Gaza: "Trump no vol acabar amb les causes històriques del conflicte"

"Trump no vol acabar amb les causes històriques del conflicte." Amb aquesta frase contundent, l’expert en política internacional Álvaro de Argüelles deixa clar que les intencions de Donald Trump no són les que podríem deduir de la lectura dels punts de l’acord de pau. "No reconeix el poder sobre el territori de la Franja als palestins; simplement preveu la creació d’un comitè que estarà controlat per una junta de pau integrada pel mateix Trump i l’ex-primer ministre britànic Tony Blair", afegeix.
Pel que fa a la posició d’Israel, Argüelles considera que encara no es pot parlar de la fi del conflicte, ja que Netanyahu només ha acceptat la "part còmoda" de l’acord. Les altres fases, que inclouen aspectes com el reconeixement del poble palestí, no han estat ratificades per Israel, i l’expert alerta que podrien quedar en "paper mullat". "La posició de Trump com a líder de la primera potència mundial i la seva aliança amb Israel han fet que Netanyahu no tingui gaire marge de maniobra. També hi ha influït la creixent pressió internacional", conclou Argüelles.