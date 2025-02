L'acord entre el govern central i els sindicats per reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja posa en perill la millora de les condicions laborals de més d’un 1'1 milions de treballadors a Catalunya

L'acord entre el govern central i els sindicats per reduir la jornada laboral a 37'5 hores posa en perill la millora de les condicions laborals de més d’un 1.150.000 treballadors a Catalunya. I és que les patronals preveuen paralitzar els convenis que s’han de negociar aquest 2025, després que, al seu entendre, se’ls hagi exclòs del diàleg social. Un fet que, denuncien, canvia les regles del joc.

Una de les mesures estrella del ministeri de Treball, la reducció de la jornada laboral, s’ha trobat des d’un inici amb el rebuig generalitzat de les patronals i els empresaris. Fins a tal punt que l’acord entre l’executiu de Pedro Sánchez i els sindicats els exclou del text que ara haurà d’aprovar o tombar el Congrés. En aquest context, les patronals recomanen adoptar una actitud passiva en les negociacions col·lectives que s’han de negociar aquest 2025. "No tingueu cap dubte que moltes negociacions quedaran paralitzades i que provocaran conflicitivitats laboral", apunta Javier Ibars, és el director del departament de relacions laborals de Foment del Treball.

La ben entesa entre govern i sindicats, doncs, posa en perill la negociació de 70 convenis sectorials a Catalunya, entre els quals trobem el del metall, l’hostaleria o el d’oficines i despatxos, que agrupen més d’un milió 150mil treballadors.

Bona sintonia

Una paràlisi que arribaria després d’un any força positiu pel que fa als acords arribats entre patronals i sindicats.

Al llarg del 2024, a Catalunya es van signar 373 convenis col·lectius, un 10% més que l’any anterior. D'aquests, 3 de cada 10 van establir una jornada laboral inferior a les 37 hores i mitja. Per això, el president de la comissió de relacions laborals y recursos humans de Foment, Luís Pérez, assegura que "aquest acord canviaria les regles del joc".

I al tractar-se d’un conflicte, diuen, polític, des de Foment ja treballen amb els seus homòlegs dels partits amb representació al Congrés per evitar que superi el tràmit parlamentari. En aquest context, Junts o el PNB es podrien convertir en aliats.

Mobilitzacions com a resposta

Els sindicats asseguren que a hores no hi ha cap negociació paralitzada per aquesta causa. "Al febrer es creen les meses de negociació i encara no ens ha donat temps a posicionar-nos", assegura la Secretària d'Acció Sindical i Transicions Justes de CCOO, Cristina Torre, en declaracions a Onda Cero.

De totes formes, rebutgen frontalment l’estratègia de les patronals a la qual respondran amb mobilitzacions als carrers.

Els sindicats preveu que aquest serà un any complicat perquè s’han de negociar molts convenis sectorials dels quals depenen bona part dels treballadors catalans. Uns convenis acordats per darrera vegada el 2022 amb 3 anys de vigència. És a dir, que ja han caducat. Per tant, "si les patronals rebutgen negociar la seva renovació ens mobilitzarem"., apunta Torre.

De fet, CCOO i UGT ja han convocat una mobilització pel proper 4 de març per exigir a la classe política que aprovi la reducció de la jornada laboral. Dos posicionaments que es troben a les antípodes i que deixen, per ara, en una situació d’incertesa total a més d’un milió de treballadors i centenars de PIMES arreu de Catalunya.