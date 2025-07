L'abscència de desig sexual: Quan es considera una patologia?

L'absència de desig sexual és un problema que preocupa a la persona que el pateix, però també a la persona qui hauria de generar aquest desig. És per això que és una de les qüestions que "més persones porta a teràpia en l'àmbit de la sexualitat". Així ho explica el David Cueto, que ressalta que "la prevalença del problema és més elevat en dones que en homes". Parla d'una forquilla d'entre "8 i 31% en dones i els homes entre els 25 i el 30, sent del 40% a partir dels 66 anys".

Cueto marca en els 6 mesos una línia en què si durant aquest temps persisteix el problema "podem parlar d'una patologia". Ara bé, "cada cas és particular i no s'ha d'extrapolar. Encara que no s'arribi als 6 mesos pot ser quelcom preocupant i que ha de ser tractat en qui ho pateix", diu.