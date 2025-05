De l'abraçada a Letícia al "no volverá a ocurrir": análisi de la comunicació de la Casa Reial

Com s'ha d'abordar l'estratègia comunicativa d'una institució com la Casa Reial? Una qüestió, sense dubte, complicada, sobretot analitzant els precedents que han generat en múltiples ocasions polèmica. L'Alberto Gómez ens en destaca dos. D'una banda, les disculpes més famoses que ha pronunciat mai un cap d'estat i per l'altra l'abraçada a la reinaLetícia per part d'una excompanya de professió a l'entrega d'uns premis, que va derivar en un debat sobre la vigència dels protocols reials. Doncs bé, a la secció de comunicació d'avui intentarem respondre a la incògnita que proposàvem inicialment i mirarem de trobar punts de millora en la gestió comunicativa de la Casa Reial.

Com és costum, Gómez ha vingut acompanyat d'una figura experta en el sector. En aquest cas Iva Anguera, que diu que el rei, Felip VI, "ha millorat molt comunicativament des que va assumir el càrrec". Assevera que encara hi ha marge de millora i posa exemples com els dels prínceps de Gal·les, que fan ús de les xarxes socials com a canal de comunicació amb la població. A la part final, ens qüestionarem de les limitacions que té la reialesa i de quina manera podria optar per acostar-se més a la població del seu país.