L’abandonament animal a l’estiu: una conversa amb la responsable d’una protectora de Sabadell

Cada estiu, milers d’animals són abandonats arreu del territori, coincidint amb les vacances i els desplaçaments. Aquesta realitat, sovint invisibilitzada, té conseqüències devastadores per als animals i posa a prova la capacitat de les protectores.

En aquesta entrevista, parlem amb la Clàudia Mateja, responsable del refugi ‘Lliga Protectora d’Animals de Sabadell’, per entendre millor les causes d’aquest fenomen, les dificultats que afronten les entitats que vetllen pel benestar animal, i les possibles solucions. També abordem el paper fonamental de les acollides temporals, una alternativa solidària que pot marcar la diferència entre la vida i la mort per a molts animals.

Una conversa necessària per reflexionar sobre la responsabilitat que tenim com a societat i per descobrir com podem ajudar, encara que sigui amb petits gestos.