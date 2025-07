Kris Ubach: "Des que hi vagi anar per primer cop, visito Nàpols gairebé mensualment"

Després del seu primer llibre "Pirineos, más allá de les montañas", la Kris Ubach, fotoperiodista, fotògrafa i escriptora especialitzada en viatges, ha publicat "Nápoles, el fuego del Mediterráneo". En aquesta obra, Ubach recorre no només els carrers de Nàpols sinó que també s'endinsa pels espais naturals que envolten la ciutat com el Parc Nacional del Vesuvi o els Camps Flegreus. "Des que hi vaig anar per primer cop el 2018, he visitat Nàpols gairebé mensualment", explica Ubach justificant el vincle amb la ciutat que l'ha portat a escriure el llibre que ara ens presenta.

Sobre la tria dels destins, Ubach diu que indiscutiblement li han de "cridar l'atenció". Una altra facilitat en el seu relat personal de la ciutat italiana i la zona natural que l'envolta és l'idioma. "Per mi és molt important que la gent que viu al destí on viatjo o que és experta en el terreny formi part dels meus escrits", explica Ubach afegint que per aquest motiu inclou "moltes entrevistes en els seus llibres". Sens dubte, en aquest cas ho ha pogut fer perquè domina l'italià i confessa que si viatgés a un país o una ciutat on no parlessin els mateixos idiomes que l'escriptora, li "dificultaria molt" la seva tasca.

L'autora del llibre explica que creu que els seus relats fan una "dobe funció". Per una banda, permet viatjar mitjançant les seves paraules a persones que per falta de recursos no ho pot fer físcament, i per l'altre serveix com a introducció a un destí que el lector vol visitar en un futur. "Relato el que veig, el que descobreixo, l'ambient, la gastronomia, els paisatges, però no ho explico tot fins al mínim detall. D'aquesta manera, el qui visiti el lloc encara li queden coses per descobrir", explica Kris Ubach.