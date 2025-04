Khlipper, el gos robot que passeja per Barcelona

Per molta gent el seu gos és considerat com un membre més de la família. El que no és tan comú és que aquest ca estigui fet de metall i cables en comptes de carn i ossos. És el cas de l'Enric Lucea, que des del novembre de 2024 va acollir a casa seva en Khlipper, un prototip robòtic de la marca Unitree Robotics . El seu tronc metàl·lic i les seves potes articulades permeten que es desplaci amb moviments molt similars als que pot oferir un gos de veritat . "Pot saltar, córrer, posar-se dret" i fins i tot "fer la forma d'un cor" amb les seves potes davanteres, explica Lucea.

A banda de l'expectació que genera per on passa, el seu propietari vol anar més enllà amb aquest prototip. Encara està en fase embrionària, però Lucea té la voluntat d'emprendre un projecte per convertir el Khlipper en un robot domèstic que faciliti diverses tasques de la llar. "Podria facilitar la mobilitat de gent gran, recordar-los que es prenguin la pastilla o transportar d'un lloc a un altre algun objecte de la casa", detalla Lucea. Encara s'ha d'explorar molt sobre les possibilitats i els límits del prototip, però en un futur podria ser el company de vida ideal per qualsevol persona que requereixi assistència.