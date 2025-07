El Jutjat d’Osca dona set mesos al MNAC per traslladar les pintures murals de Sixena

El Jutjat d’Instrucció d’Osca ha dictat una resolució ferma que obliga el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a traslladar les pintures murals del monestir de Sixena a l’Aragó en un termini màxim de set mesos. Aquesta decisió coincideix amb el calendari proposat pel govern aragonès, tot i que la jutgessa Rocío Pilar Vargas ha obert la porta a què el MNAC presenti un cronograma alternatiu en un termini de deu dies hàbils.

La resolució inclou un decret de mesures executives que permet l’accés dels tècnics designats per l’Aragó a les sales on es conserven les pintures, les quals hauran d’estar tancades al públic durant el temps necessari per a les tasques tècniques.

Debat sobre la viabilitat del trasllat

L’advocat de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, ha descartat la possibilitat de fer una restauració in situ de les pintures abans del trasllat, al·legant el seu estat de conservació. També ha expressat dubtes sobre la viabilitat de complir el termini de set mesos i ha demanat que es tingui en compte l’opinió dels tècnics del MNAC.

Resposta del MNAC en estudi

Per la seva banda, el MNAC ha informat que està analitzant la resolució judicial amb els seus assessors legals i tècnics, i que respondrà dins del termini establert de deu dies hàbils.

Aquest nou capítol en el litigi pel patrimoni artístic de Sixena torna a posar sobre la taula el debat sobre la custòdia i conservació de les obres d’art en litigi entre comunitats autònomes.