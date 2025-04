L'1 de juny es celebra la primera cursa antirracista de Barcelona

Els discursos racistes han augmentat aquests darrers anys, representats especialment per uns partits d'extrema dreta que estan en auge a nivell mundial. Per tot això, l'entitat 'Top Manta' ha organitzat una cursa que vol ser un clam contra el racisme i els discursos d'odi. Aquesta cursa, organitzada per l'entitat 'Top Manta', es celebrarà el proper 1 de juny a Barcelona.

Avui a 'La Ciutat' hem volgut conèixer els detalls d'aquesta cursa i el seu rerefons, que evidentment passa per davant de l'esdeveniment esportiu en si. Per això, hem pogut parlar amb l'Aziz Faye, portaveu de 'Top Manta', que ha explicat que "l'objectiu és, en aquest moment tant difícil on els discursos d'odi s'estan expandint, proposar alternatives per capgirar aquesta deriva". Faye denuncia que l'Ajuntament ha posat certes traves per la organització de l'esdeveniment: "Son les mateixes traves que ens posen sempre. Des que vam arribar aquí ens hem anat trobant traves rere traves, però no podem enfocar-nos en aquestes dificultats que sempre ens trobem, el que volem enfocar és en intentar aconseguir una gran mobilització, amb totes les entitats antirracistes per demostrar que el creixement dels discursos d'odi i xenofòbia, demostrar la nostra capacitat, que existim i que tenim força per proposar alternatives per conviure amb dignitat, és un moment històric".

Actuar contra l'odi

"Si no fem res des de la base contra l'odi no aconseguirem frenar-ho, el que s'esta pretenent és dividir la societat, presentar les persones migrades com un problema, i això al final no és cert, i hi ha qui sempre està disposat a comprar aquest relat fals, si ens quedem de braços creuats això anira creixent i ho hem de parar, i ho hem de fer conjuntament, també amb l'ajuda de les persones locals, no és una lluita només de les persones migrades". En aquest sentit, Faye reconeix que "des de les institucions no s'ha tingut la capacitat d'abordar aquest auge dels discursos d'odi. L'esquerra ha de ser més valenta i això no està passant, el poder ha de ser al poble, perque quan ens unim farem mes dificil que l'extrema dreta segueixi creixent. El racisme s'esta comprant cada vegada mes, i les dades ho demostren, i això ens demostra que les persones prefereixen aquest tipus de politica de discrusos d'odi i de la por, i això és per falta d'abordatge per part dels partits que defensen els drets humans i de caràcter més progressista. Ens fa por aquest auge dels discursos d'odi com a persones migrades. Hi ha persones expertes que estan advertint del context sociopolític d'entreguerres que va desembocar en el nazisme no fa massa anys. Es un perill per nosaltres i necessitem donar respostes contundents per capgirar aquesta deriva".

Com serà la cursa?

La cursa farà un recorregut pel barri de Sants, especial per Top Manta perquè és on l'entitat va néixer i on té els seus locals on manufactura els productes que posa a la venda. El preu de la inscripció per participar a la cursa és de 20 euros més 2 adicionals en cas que no es compti amb xip. També posen a la venda samarretes a un preu de 40 euros més la impressió d'un vinil per customitzar-la. La recaptació anirà destinada a entitats antirracistes i amb finalitats socials.