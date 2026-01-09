Junts manté el "no" al nou finançament

PSC, Esquerra i els comuns han incrementat la pressió política sobre Junts per intentar desencallar el pacte de finançament autonòmic. Tot i això, la formació liderada per Carles Puigdemont es manté ferma en el no i ja ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat per defensar un concert econòmic propi per a Catalunya.
El vicepresident de Junts, Antoni Castellà, ha assegurat que les explicacions de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, han confirmat els pitjors pronòstics. Segons Castellà, “la lletra petita confirma que Catalunya segueix en el règim del cafè per a tothom, que no hi ha cap singularitat de model per a Catalunya i que no estarà garantida l’ordinalitat”.
Junts denuncia que l’ordinalitat no queda blindada
La formació independentista alerta que el principi d’ordinalitat —que garanteix que Catalunya no perdi posicions en recursos per càpita després de la redistribució— no queda recollit en el text del pacte. Castellà critica que Montero només s’hagi compromès a garantir-lo durant aquest any, sense assegurar-ne la continuïtat.
Segons Junts, el pacte presentat pel govern espanyol suposa únicament una actualització de l’actual model, amb més recursos per a totes les comunitats gràcies al creixement econòmic i a l’increment de la recaptació estatal, però sense cap canvi estructural que reconegui la singularitat catalana.
Esmena a la totalitat i proposta alternativa
Davant d’aquest escenari, Junts manté l’esmena al nou finançament i treballa en un text alternatiu que plantegi una transició cap al concert econòmic i la sobirania fiscal.
Castellà també ha enviat un missatge a Oriol Junqueras, recordant-li que no es pot desaprofitar l’actual conjuntura política, amb 14 diputats independentistes catalans que poden ser decisius al Congrés dels Diputats —en referència als representants que sumen els grups de Junts i d’Esquerra.